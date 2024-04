ANCONA- Tra due mesi esatti, 29 comuni della provincia di Ancona saranno chiamati alle urne per scegliere il sindaco. La data delle elezioni amministrative 2024 è stata fissata per sabato 8 e domenica 9 giugno, in concomitanza con le elezioni europee. Tra le novità, come stabilito dal decreto del Consiglio dei Ministri, la possibilità del terzo mandato per i comuni tra i 5 e i 15mila abitanti, mentre sotto i 5mila non è in vigore alcun limite. Nella provincia di Ancona l’unico comune sopra i 15mila abitanti che va al voto è Osimo. Nella città dei senza testa per il momento sono 3 i candidati sindaco: per il centrosinistra è scesa in campo l’attuale assessore della giunta Pugnaloni, Michela Glorio, sostenuta da Pd e Movimento 5 Stelle; per il centrodestra c’è Francesco Pirani, candidato delle Liste civiche e di Fratelli d’Italia. Infine, Sandro Antonelli, fuori dalle Civiche, sostenuto dalle liste civiche “Osimo al Centro” e “Rinasci Osimo”. Con molta probabilità sarà appoggiato anche da Progetto Osimo Futura, Lega e Forza Italia. Nella Riviera del Conero, il sindaco di Numana, Gianluigi Tombolini, correrà per il terzo mandato. Al momento è l’unico candidato, così come il primo cittadino di Sirolo, Filippo Moschella, che tenta il secondo mandato con la lista “Impegnati per Sirolo”. Ad Agugliano, il sindaco uscente Thomas Braconi ha deciso, dopo due mandati, di non ricandidarsi. La sua lista, “Agugliano Progetto Comune”, sarà portata avanti da Paolo Perucci, pronto a sfidare Alessandra Fiorani sostenuta dalla lista “Insieme siamo Agugliano”. A Filottrano, per il momento, si contenderanno la fascia tricolore la sindaca uscente Lauretta Giulioni, che tenta il terzo mandato con una civica orientata al centrodestra, e la candidata del centrosinistra Silvia Lorenzini, attuale assessore della giunta Giulioni. A Castelbellino sfida a 2 tra il candidato sindaco uscente Andrea Cesaroni, tributarista di 62 anni, (terzo mandato per lui) sostenuto dalla lista "Unito per Castelbellino" e Federica Carbonari, 41 anni, avvocato ed attuale capogruppo di minoranza di "Ritroviamo Castelbellino".

Gli altri comuni della provincia di Ancona al voto sono Arcevia (Dario Perticaroli), Barbara (Riccardo Pasqualini), Belvedere Ostrense (Sara Ubertini), Camerata picena (Davide Fiorini), Castellone di Suasa (Carlo Manfredi), Castelplanio (Fabio Badiali), Genga (Marco Filipponi), Mergo (Luca Possanzini), Mosano (Roberto Campelli), Monte Roberto (Stefano Martelli), Monte San Vito (Thomas Cillo), Montecarotto (Giuseppe Paoloni), Montemarciano (Damiano Bartozzi), Ostra (Federica Fanesi), Poggio San Marcello (Giuseppina Spugni), Polverigi (Daniele Carnevali), San Marcello (Graziano Lapi), San Paolo di Jesi (Sandro Barcaglioni), Sassoferrato (Maurizio Greci), Serra de’ Conti (Letizia Perticaroli), Serra San Quirico (Tommaso Borri), Staffolo (Sauro Regni) e Trecastelli (Marco Sebastianelli).