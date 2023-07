L'ex Genny sarà la sede della Protezione Civile

ANCONA- La Giunta riunita ieri a Palazzo del Popolo ha approvato, su proposta dell'assessore all'Urbanistica Angelo Eliantonio, la concessione della destinazione a uso di servizi pubblici essenziali – sedi istituzionali-amministrative per il complesso immobiliare ex produttivo di via Albertini 12, L’ex Genny, da destinarsi a sede della Protezione civile regionale. L'atto licenziato dall'esecutivo comunale sarà ora inviato al Consiglio per l'approvazione di competenza. «Con questa decisione – spiega l'assessore Eliantonio – contribuiamo ad agevolare la conclusione di un iter regionale di estremo interesse per la popolazione, in quanto la Protezione civile regionale, come stabilito da una apposita delibera della giunta delle Regione Marche, potrà dotarsi di un polo unico, in cui collocare il CAPI (Centro assistenziale di Pronto Intervento) e unificare il più possibile alcune funzioni dello stesso servizio, attualmente frammentate in varie sedi operative. Ringraziamo la Regione Marche di questa scelta di rafforzarsi all'interno del nostro territorio».

«In questo modo – aggiunge l'assessore alla Protezione civile Giovanni Zinni – si consente oggettivamente di raggiungere una migliore organizzazione logistica, strutturale, impiantistica e funzionale, che porterà indubbi vantaggi in termini di sicurezza, tempestività ed efficacia delle azioni di Protezione civile regionale a vantaggio di tutti i cittadini, tanto più nel Comune di Ancona che ospita la sede unificata e che quindi potrà trarre un beneficio in più dall'efficientamento della Protezione civile regionale». «Anche in questo caso – concludono gli assessori - si valorizza il ruolo di Ancona capoluogo, con una Amministrazione attenta alle necessità del proprio territorio e dell'intera regione, in una logica di rete virtuosa tra le città e con gli altri Enti locali».