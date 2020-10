Proroga emergenza Covid, Accoto (M5s): «Proposta di Conte necessaria»

«La proposta anticipata dal premier Conte di estendere lo stato di emergenza fino all'inizio del nuovo anno e' sensata e, oggettivamente, necessaria per fronteggiare l'insorgenza di nuovi focolai in tutto il paese». Così la senatrice marchigiana Rossella Accoto (M5s), capogruppo grillina in commissione Bilancio a palazzo Madama, commenta in una nota l'intenzione del Governo di prorogare lo stato di emergenza legato all'emergenza Coronavirus.

«Solo l'atteggiamento prudente del Governo ha permesso fino ad oggi di ottenere gli ottimi risultati, plauditi più volte dall'Oms- continua Accoto-. Con l'autunno e la stagione influenzale alle porte siamo chiamati ad assumerci ancor di più la responsabilità di supportare le fasce più deboli della popolazione e il rilancio di tutti i settori produttivi. Per questo è necessario che tutti, maggioranza e opposizioni, siano responsabili e remino dalla stessa parte cioè verso le necessità di tutti i cittadini tutelando salute, lavoro e istruzione».