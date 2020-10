Prima seduta ufficiale per il nuovo Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Il Presidente Dino Latini ha rinnovato l’augurio di buon lavoro, auspicando che l’attività complessiva sia caratterizzata da confronto costruttivo e collaborazione. Auspicio condiviso da tutto l’Ufficio di Presidenza (Vice Gianluca Pasqui e Andrea Biancani, Consiglieri segretari Luca Serfilippi e Micaela Vitri). Tra gli argomenti all’ordine del giorno della seduta le misure organizzative da attivare in relazione all’emergenza Covid-19, anche alla luce dei più recenti provvedimenti e la verifica dei requisiti per la regolare costituzione dei gruppi consiliari.

Per la piena operatività amministrativa, nei prossimi giorni si passerà, invece, alla composizione delle quattro Commissioni consiliari (Affari istituzionali e Bilancio, Sviluppo economico, Territorio e Ambiente, Sanità), del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche e all’elezione dei rispettivi Presidenti e Vice. La prima riunione di tutti gli organismi, come previsto dal regolamento, sarà presieduta dallo stesso Presidente del Consiglio, Dino Latini.