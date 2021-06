Il sindaco Mancinelli riceve la visita dell'ambasciatore della Repubblica di Moldova

Gli amministratori comunali hanno confermato la disponibilità dell'impianto del Palaindoor, struttura funzionale anche ai fini della sosta, come già avvenuto in precedenza in virtù di un rapporto costante con l'Ambasciata

Il Sindaco Valeria Mancinelli, affiancato dall'assessore alla Partecipazione Democratica Stefano Foresi, ha ricevuto stamane la visita dell'Ambasciatore della Repubblica di Moldova S.E. Anatolie Urecheanu e della delegazione che lo accompagnava. Al centro dell'incontro, durante il quale sono state ribadite le affinità e i rapporti di collaborazione tra i due Paesi, l'ambasciatore ha chiesto conferma del supporto logistico-organizzativo in vista delle elezioni parlamentari della Repubblica di Moldova in programma l'11 luglio, per consentire anche ai cittadini moldavi residenti in città di potersi recare alle urne.

Gli amministratori comunali hanno confermato la disponibilità dell'impianto del Palaindoor, struttura funzionale anche ai fini della sosta, come già avvenuto in precedenza in virtù di un rapporto costante con l'Ambasciata da parte dell'Amministrazione dorica. Al termine dell'incontro si è svolto il tradizionale scambio di doni, espressione del territorio. La comunità moldava, consistente nelle Marche, conta nel capoluogo circa trecentocinquanta persone, per la maggior parte donne occupate nell'assistenza a famiglie e anziani.