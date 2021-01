Porti, Acquaroli: «Struttura di Civitanova strategica per lo sviluppo»

«Il porto di Civitanova e' una infrastruttura importantissima, segno evidente di un volano economico nell'ambito della pesca, della nautica, della diportistica e di tutto il comparto, con potenzialita' di sviluppo considerevoli in prospettiva futura, vista anche una collocazione strategica praticamente a ridosso del centro». Lo dice il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che questa mattina a Palazzo Raffaello ha partecipato ad un incontro di presentazione del progetto di riqualificazione urbana, messa in sicurezza e sviluppo del porto di Civitanova Marche. "La messa in sicurezza del porto- conclude Acquaroli- e' un obiettivo importante da perseguire nel piu' breve tempo possibile e compatibilmente con le risorse disponibili".