Quattro nuovi aderenti al partito diSi tratta di Ombretta Belardinelli Sergio Baldrati, Fabio Falsetti e del già consigliere comunale Danilo Silvi. Lo annuncia il presidente del circolo di FdI Fabriano, Ennio Mezzopera e del vice Giancarlo Pellacchia. «Non possiamo che essere felici di questa adesione, che per certi versi per noi rappresenta un vero e proprio ritorno a casa. Tante battaglie abbiamo fatto insieme - continua Ennio Mezzopera - fin dai tempi di Alleanza Nazionale, e che con la loro adesione a Fratelli d'Italia ricominceremo e continueremo con impegno e coerenza. Siamo certi che faremo un ottimo lavoro per le prossime amministrative del 2022. In tal senso abbiamo già programmato una serie di incontri che ci consentiranno di dare corpo alle nostre idee al fine di realizzare un programma per il futuro che auspichiamo per Fabriano».