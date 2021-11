Piazza del Papa a numero chiuso, Rubini non ci sta: «Proposta inaccettabile»

Non si sono fatte attendere le reazioni del mondo politico alla proposta emersa nell’ultima riunione in Prefettura, ed al vaglio del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, di mettere un numero chiuso per l’accesso in Piazza del Papa. Il consigliere comunale Francesco Rubini, leader di Altra Idea di Città, ha esposto a chiare lettere la sua contrarietà invitando le istituzioni a rivolgere altrove le loro attenzioni:

«Proposta inaccettabile sotto tutti i punti di vista. Abbiamo bisogno di tutto tranne che dell’ennesimo provvedimento restrittivo e autoritario. Serve piuttosto costruire le condizioni per convivere con il virus, anche e soprattutto nelle nostre città. Prefettura, Questura e Comune si impegnassero a proporre ed organizzare eventi e momenti di aggregazione distribuiti omogeneamente sul territorio comunale evitando eccessivi e pericolosi assembramenti».