Il PD attacca il sindaco Costantini: «Deve dimettersi, non può rappresentare la comunità»

CHIARAVALLE- «Il Sindaco di Chiaravalle Damiano Costantini ha patteggiato la pena di un anno di reclusione con la sospensione condizionale subordinata all’esecuzione, entro 12 mesi, di un percorso per uomini maltrattanti. Il patteggiamento fa seguito al divieto di avvicinamento e di comunicazione alla dipendente dell’ente vittima dello stalking che era stato emesso dal GIP a Novembre dello scorso anno. Già in quell’occasione sarebbero state opportune e necessarie le dimissioni, oggi appare semplicemente inconcepibile pretendere di rappresentare una comunità in qualità di primo cittadino dopo questa vicenda». Così il commissario PD Marche Alberto Losacco e l’onorevole PD Alessia Morani

E ancora: «Auspichiamo che il Sindaco chieda finalmente scusa alla vittima dei soprusi, alcuni dei quali avvenuti peraltro proprio nella sede comunale, e si decida a lasciare il suo incarico. I consiglieri di maggioranza dovrebbero prendere le distanze dal sindaco e unirsi alla richiesta di dimissioni. In caso contrario, farebbero meglio anche loro a dimettersi per porre fine all'umiliazione di una città che non merita di essere sulle cronache nazionali per fatti vergognosi come questo».