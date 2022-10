Pd Ancona, assemblea di partito dopo la sconfitta alle politiche: le nuove nomine

Si è riunita ieri Venerdì 30 settembre l'Assemblea Provinciale del Partito Democratico di Ancona, iniziata con un commosso ricordo delle vittime dell'alluvione.«La sconfitta, netta e inequivocabile, del Partito Democratico alle elezioni politiche del 25 Settembre ha sollecitato riflessioni e proposte per far emergere dalla consapevolezza dei problemi e dei limiti del presente una proposta rinnovata e più credibile capace di restituire speranza e fiducia nel futuro» scrive il Pd in una nota.

«Non siamo stati in grado di rappresentare chi versa in condizioni economiche difficili, di essere percepiti come prossimi alle fragilità e alle paure dell'elettorato. Non vogliamo cercare alibi né scusanti, ma non vogliamo nemmeno cadere in uno stato catatonico di demoralizzazione e abbattimento- continuano i dem- con l'apertura della fase congressuale a livello nazionale e regionale, vogliamo partecipare attivamente al dibattito per rinnovare il nostro partito, innanzitutto dal punto di vista dell'identità, del messaggio e della collocazione. Siamo anche consapevoli dell'importanza del ruolo di opposizione che dobbiamo iniziare sin da subito a svolgere. Vogliamo essere immediatamente operativi, e per questo motivo non abbiamo perso tempo e abbiamo proceduto a importanti elezioni, nomine e attivato nuovi percorsi».

Le nomine

L'assemblea provinciale ha scelto all'unanimità e per acclamazione la propria nuova Presidente, Barbara Palluca, consigliera comunale a Fabriano, idirigente del partito. Inoltre, è stato nominato il nuovo tesoriere, Riccardo Crocetti e tutta la nuova segreteria provinciale così composta: Alessandro de Nicola, Andrea Binci, Fabia Buglioni, Mirco Brega, Luana Pedroni, Riccardo Silvi, Saura Casigliani, Silvia Badiali, Fabio Iencenella, Andrea Vecchi, Graziella Monacelli, Marco Sebastianelli, Andrea Belegni (organizzatore), Andrea Gubbiotti, Marco Pettinari. Infine, è stata costituita la Conferenza Provinciale delle Donne Democratiche e il circolo tematico sulla mobilità. «Da tutta l'assemblea provinciale è stato rivolto un sentito ringraziamento ai candidati nei collegi uninominali Camera e Senato Antonio Mastrovincenzo e Marco Bentivogli, che hanno condotto con coraggio una campagna elettorale difficilissima dando un esempio encomiabile di abnegazione e impegno, dimostrando la loro capacità di fornire un apprezzabile valore aggiunto in termini di consenso. Purtroppo, si sono dovuti scontrare con una tendenza nazionale che penalizzava in modo troppo vistoso le nostre ragioni e che premiava largamente la coalizione di centrodestra».