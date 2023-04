Il Partito Democratico delle Marche a Cantiano: città simbolo dell'alluvione dello scorso settembre

I vertici del Pd Marche saranno presenti alle celebrazioni previste per la festa dei lavoratori nel piccolo comune ai piedi dell'Appennino tra Marche e Umbria, dove l'ondata di maltempo che colpì la nostra regione lo scorso settembre, si è riversata in maniera durissima provocando danni e distruzione.

“Saremo a Cantiano insieme alle principali sigle sindacali - dichiara la Segretaria PD Marche – per riportare l’attenzione delle istituzioni sull’immane tragedia che ha colpito questo territorio e per ribadire che quanto è stato ad oggi fatto è insufficiente. Ben altro, infatti, è stato promesso all’indomani della sciagura e ben altre sono le necessità delle famiglie e delle imprese colpite; non è corretto lasciare soli i Sindaci a cercare di alleviare sofferenze e difficoltà”. Chantal Bomprezzi non dimentica i temi legati al 1° maggio: “Il lavoro è una delle tre direttrici prioritarie sulle quali ci siamo impegnati. Affronteremo con proposte concrete le criticità legate al mondo del lavoro; la sicurezza, il precariato e i salari troppo bassi per far fronte agli aumenti del costo della vita”.

In rappresentanza della Segreteria Dem, saranno presenti Manuela Ciaruffoli e Andrea Salvatori: “Abbiamo previsto nel nostro organigramma – puntualizza Bomprezzi - un delegato di Segreteria sul tema del lavoro, che sta curando i rapporti con i sindacati e le parti sociali, Andrea Salvatori che sarà presente domani. È stato, inoltre, creato un tavolo tematico sulla galassia lavoro coordinato da Andrea Orazi proprio per ascoltare le istanze delle lavoratrici e dei lavoratori della nostra regione”. La Segretaria Dem annuncia infine che una delegazione del PD Marche sarà presente il 6 maggio a Bologna per la grande manifestazione di protesta contro le decisioni del governo indetta dai sindacati confederali.