Parcheggio San Martino, AiC: «Nessuna riqualificazione del centro con traffico e smog»

Altra idea di città esprime il suo dissenso per il progetto di fattibilità tecnica ed economica del parcheggio multipiano approvato in Giunta

Altra Idea di Città esprime il suo dissenso in merito al progetto approvato dalla Giunta comunale del parcheggio multipiano ex Caserma S. Martino presentato da Mobilità e Parcheggi. «Hanno chiuso le porte - si legge nella nota - ad ogni possibile ragionamento a difesa della vivibilità della zona, della salute pubblica e dell’ambiente. Riqualificare l’area con la costruzione di un parcheggio a sosta veloce in pieno centro, va decisamente in controtendenza rispetto a scelte prese in altre città d’Italia dove la riqualificazione dei centri storici è avvenuta attraverso Ztl e zone pedonali».

Inoltre, AiC parla di un contrasto con la delibera del Consiglio Comunale del 30 settembre 2019 che ha impegnato la Giunta a dichiarare lo «Stato di emergenza climatica ed ambientale» e «ridurre considerevolmente le emissioni sul territorio, con particolare attenzione alle questioni del traffico, della viabilità e del Porto». Nella nota si specifica: «Un parcheggio multipiano avrebbe ragione di esistere solo se destinato ai residenti o inserito in un contesto di Zona a Traffico Limitato con i parcheggi esterni “a raso” destinati solo ai residenti. I parcheggi a sosta veloce, oltre ad attrarre traffico, lo rallentano, con la conseguenza di congestionarlo causando inquinamento acustico e ambientale, innalzamento delle polveri sottili, riscaldamento dell’aria e insicurezza. L’amministrazione comunale dovrebbe invece mettere in atto azioni per una mobilità sostenibile e favorire la rivitalizzazione del centro attraverso la riduzione del traffico veicolare. I centri storici vengono valorizzati se sono più vivibili per i residenti e per visitatori, che vogliono godere appieno la bellezza e le offerte del centro». Altra Idea di Città propone: «Che i posti a raso nella zona siano destinati prevalentemente ai residenti attraverso l’istituzione di una Ztl; che una quota di posti del parcheggio (almeno 50%) sia destinata ai residenti a tariffa agevolata come già deliberato dal Consiglio comunale all'atto dell'approvazione del Piano di Recupero ex Caserma S. Martino; di studiare una modalità di tariffazione della sosta che scoraggi l’attrattività dei parcheggi a sosta veloce in centro e incoraggi invece l’uso dei parcheggi scambiatori posti nei pressi del centro».