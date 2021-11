«Non ci pieghiamo al “pensiero unico”» Fratelli d’Italia lancia l’evento all'auditorium

«Oggi, più che mai, abbiamo bisogno di non piegarci alla logica del “pensiero unico” e proporre, invece, una pluralità di opinioni per permettere alla gente, liberamente, di formarsi il proprio giudizio. Arricchire il panorama delle posizioni è fondamentale. Oggi, la destra è l’unica protagonista, questo si, della battaglia per la libertà di opinione. Un tempo la Sinistra liberale sosteneva la tesi di Voltaire (riferita dalla saggista Evelyn Beatrice Hall): “Io combatto la tua idea, che è diversa dalla mia, ma sono pronto a battermi fino al prezzo della mia vita perché tu, la tua idea, possa esprimerla liberamente”». Questo il commento del capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, Carlo Ciccioli, per presentare l’iniziativa del 19 novembre alle 21:15 all’interno dell’Auditorium Fiera della Pesca ad Ancona.

«Oltre la politica per una forte alternativa culturale di libertà contro il pensiero unico, questo il tema che abbiamo deciso di proporre durante questo incontro con autorevoli ospiti. Oltre ai saluti istituzionali da parte della Giunta Regionale, Francesco Acquaroli e Giorgia Latini che causa Covid non potranno essere presenti, ma si collegheranno da remoto. A discutere del tema, con il mio ruolo di coordinatore in qualità di responsabile dipartimento regionale Cultura di Fdi, ci saranno Francesco Borgonovo (Vicedirettore La Verità); Francesco Giubilei (Presidente associazione “Nazione Futura”); Edoardo Sylos Labini (Presidente e Direttore “Culturaidentità”); Daniele Capezzone (Commentatore de La Verità e autore del libro “Per una nuova Destra”); Alessandro Sansoni (Giornalista). Un parterre importante e che sarà in grado di fornire chiavi di lettura interessanti e nuove. Per molti anni - conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, Carlo Ciccioli – la Sinistra si è sentita detentrice unica della Cultura, anche per una certa inerzia e subalternità delle controparti. È giunto, ora, il momento di cambiare registro e contribuire, attraverso iniziative del genere, a proporre una strada alternativa, declinando i nostri valori di cui certo non ci vergogniamo».