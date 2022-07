La nuova giunta Fiordelmondo, tra parità di genere e sguardo al futuro: «Stiamo già lavorando, ecco chi sono gli assessori»

JESI – Il neo sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo ha ufficializzato i componenti della nuova giunta. Si tratta di 7 gli assessori, 4 uomini e 3 donne, che con il sindaco comporranno la squadra pronta a governare la città per i prossimi 5 anni. Ecco come si comporrà la giunta nel dettaglio.

Il vice sindaco e assessore con delega in materia di Servizi Sociali, Politiche per l'Inclusione, Beni Comuni, Servizi Cimiteriali, Protezione Civile e Sport sarà Samuele Animali. Alla Cultura, Eventi, Manifestazioni Culturali, Gemellaggi e Memoria Storica ci sarà Luca Brecciaroli. Per Bilancio, Patrimonio, Catasto e Demanio, Rapporti con gli Enti Partecipati del Comune e Società Partecipate è stata scelta Paola Lenti. Conchita Mammoli sarà l'assessora con delega in materia di Rapporti con il Mondo dell'Associazionismo, Partecipazione e Cittadinanza Attiva, Politiche per la Pace e l'Integrazione Multietnica. Emanuele Marguccio scelta come assessora con delega in materia di Politiche per l'Istruzione e Formazione, Politiche Giovanili e del Tempo Libero, Educazione Civica, Servizi Demografici e Statistici, Legalità Democratica, Progetti Europei, Commercio e Sportello Unico Attività Produttive. Ultima donna a comporre la giunta è Valeria Melappioni, assessora con delega in materia di Urbanistica, Mobilità Sostenibile, Lavori Pubblici, Politiche per l'Edilizia Residenziale Pubblica e Housing Sociale. Infine Alessandro Tesei che sarà assessore con delega in materia di Ambiente e Turismo, Piano Energetico, Igiene Urbana, Segnaletica e Benessere Animale.

Il sindaco Fiorelmondo invece avrà le deleghe a Personale, Sviluppo Economico, Polizia Locale, Digitalizzazione, Eguaglianza di Genere e ogni altra materia non espressamente delegata.