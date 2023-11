"Battaglia comune per gestire il peso dei mutui". Patto tra i sindaci Stefania Signorini e Marco Fioravanti

FALCONARA - Eventi culturali da organizzare insieme e una battaglia comune per alleggerire il peso dei mutui sul bilancio comunale. Sono alcuni degli argomenti affrontati ieri al Castello durante l’incontro tra il sindaco di Falconara Stefania Signorini e il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti.

Il primo cittadino del capoluogo ascolano, una delle città più suggestive della regione, era alla sua prima visita a Falconara e ha mostrato di apprezzare il borgo di Falconara Alta, in particolare la Corte del Castello, scenario di tante iniziative culturali nel corso dell’estate. Proprio sul settore della cultura potrebbe incentrarsi un futuro sodalizio tra Ascoli Piceno e Falconara. Il progetto è quello di organizzare eventi che vedano collaborare i due Comuni.

Tra le questioni in primo piano, il peso dei mutui e in particolare degli interessi sui bilanci comunali, un peso che è aumentato in maniera esponenziale a causa del continuo incremento dei tassi. Per Falconara, gravata da un debito altissimo eredità del centrosinistra, la situazione è particolarmente pesante e la volontà comune è quella di chiedere la sospensione del rimborso e il pagamento annuale dei soli interessi, come accaduto durante la pandemia, a beneficio dei comuni che ne faranno richiesta. Anche l’iniziativa ‘Un caffè con il sindaco’, lanciata da Marco Fioravanti e apprezzata a livello europeo, è stata oggetto di confronto: dai tempi della sua elezione il sindaco di Ascoli si ferma periodicamente in un bar della città (circostanza che viene pubblicizzata in anticipo), dove davanti a una tazzina di caffè i suoi concittadini possono incontrarlo e parlare in modo informale delle problematiche del territorio senza appuntamento. Un’occasione anche di avanzare idee e suggerimenti. Il sindaco Stefania Signorini, conquistata da questa modalità di incontro diretto, vorrebbe proporla a Falconara, per consolidare il rapporto con i falconaresi.

«E’ stato un grande piacere incontrare il sindaco Signorini e conoscere il suo territorio – è stato il commento del sindaco di Ascoli Piceno –. Questo appuntamento ha rappresentato l’occasione di affrontare diverse problematiche e quella dei mutui appare la più urgente: incidere su questa voce offrirebbe ai comuni in difficoltà la possibilità di strutturare la spesa corrente. Anche la cultura è tra gli argomenti che ci legano e la Corte del Castello potrebbe rappresentare lo scenario di una iniziativa da portare avanti insieme». Dal sindaco Stefania Signorini arriva un’attestazione di stima verso collega ascolano: «Marco Fioravanti è un sindaco molto giovane – afferma – ma ha dimostrato con i fatti di essere all’altezza del suo ruolo, lanciando la città con tante iniziative, progetti di riqualificazione e con la capacità di creare un rapporto immediato con i cittadini. Quest’ultimo è un aspetto molto qualificante per un sindaco e vorrei replicare a Falconara l’esperienza di Ascoli».