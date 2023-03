Sanità, Bordoni (Liste civiche): «Non servono solo strutture, ma anche medici»

OSIMO - Una Sanità più vicina ed accessibile ai cittadini, un Servizio sanitario capillare nel territorio, insomma. Questo l’obiettivo strategico dichiatato da Monica Bordoni, capogruppo delle liste civiche al Comune di Osimo.

“Il mio è un deciso sì alle Case di Comunità e agli Ospedali di comunità – ha sottolineato la Bordoni – purché, chiaramente, in essi siano operativi medici di medicina generale e di pediatria di libera scelta, medici che lavorino a stretto contatto con gli infermieri”. “A questi - ha proseguito - vanno aggiunti specialisti ambulatoriali che possano garantire un migliore accesso alle cure”. Altro nodo da scogliere, secondo la Bordoni, è quello di una assistenza sanitaria e socio-sanitaria per le quali vada garantita continuità, il che significa un deciso abbattimento delle liste d’attesa e quindi risposte di servizio rapido ai cittadini osimani. Ulteriore tema di grande interesse per Monica Bordoni, quello di una reale, concreta e uniforme assistenza domiciliare: “In Italia tale tipo di assistenza è rimasta quasi sempre sulla carta o si è configurata a macchia di leopardo. Ora si potrà avere una decisa svolta positiva, per una realtà diffusa in modo omogeneo sul territorio, ricorrendo ai fondi del PNRR, a cominciare dal servizio di telemedicina”.