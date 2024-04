Approvata la proposta di legge presentata da Mangialardi per il Centenario di Sergio Anselmi

ANCONA - Il Consiglio Regionale della Marche ha votato all'unanimità per approvare la proposta di legge presentata dal capogruppo regionale del Partito Democratico, Maurizio Mangialardi, volta a celebrare il Centenario dalla nascita di Sergio Anselmi. Questo importante passo legislativo rappresenta un riconoscimento tangibile dell'immensa eredità lasciata da Anselmi nel panorama culturale, storico e sociale della regione.

Mangialardi ha dichiarato con soddisfazione che il voto unanime dimostra il profondo apprezzamento non solo della comunità senigalliese, ma di tutta la regione marchigiana, per l'inestimabile contributo di Sergio Anselmi. Questi, infatti, è stato non solo uno dei massimi storici del mondo contadino a livello internazionale, ma ha anche giocato un ruolo fondamentale nell'elaborazione dell'identità della regione marchigiana nel contesto della sua ricca storia legata alle civiltà adriatiche. La legge, sottoscritta anche dal presidente del Consiglio Regionale Dino Latini, dalla capogruppo del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri e da tutti i consiglieri del gruppo assembleare dem, rappresenta un impegno concreto assunto da Mangialardi sin dalla sua elezione. L'obiettivo è quello di onorare non solo l'intellettuale e l'accademico, ma anche l'uomo che ha dedicato la sua vita a promuovere i valori sanciti nella Costituzione italiana e a contribuire allo sviluppo del territorio marchigiano attraverso una molteplicità di esperienze, che spaziano dal suo ruolo di partigiano a quello di insegnante di Storia e Filosofia, fino a quello di giornalista.

Tra i molteplici contributi di Anselmi, spiccano la fondazione del Museo della Mezzadria a lui dedicato, la sua collaborazione nel redigere il Piano Paesistico Ambientale delle Marche per la tutela dei beni storico-culturali e il suo contributo alla definizione della Macroregione Adriatico-Ionica. La legge prevede lo stanziamento di 25 mila euro a favore di un Comitato Promotore, composto da rappresentanti istituzionali e culturali, che si occuperà di organizzare una serie di iniziative commemorative. Queste comprendono incontri, rappresentazioni teatrali, eventi e convegni, volti a diffondere la conoscenza della figura di Sergio Anselmi e della sua opera, così da garantire che il suo importante lascito culturale continui a vivere nel cuore della comunità marchigiana e oltre.