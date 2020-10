Regione Marche, Acquaroli comunica le dimissione dalla Camera dei deputati

ANCONA - Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli si dimette dal ruolo di deputato di Fratelli d'Italia. La normativa vigente prevede infatti l'incompatibilità tra i due incarichi. Al posto del neo governatore subentrerà la prima dei non eletti nella lista di Fdi: Lucia Albano di San Benedetto del Tronto.

«Ieri sera ho scritto al presidente Fico per comunicare le mie dimissioni dalla Camera dei deputati- scrive Acquaroli-. Colgo l'occasione per augurare buon lavoro all'onorevole Lucia Albano che subentra. Voglio salutare e ringraziare pubblicamente tutti i colleghi, di tutti i gruppi, con cui ho lavorato in questi anni. Un saluto davvero speciale va al gruppo di Fratelli d'Italia, per me una seconda famiglia. Un particolare ringraziamento al capogruppo Lollobrigida e al presidente Meloni».