M5s Marche, Fede-Emiliozzi: «Nei prossimi giorni riunione regionale»

Il Movimento 5 stelle delle Marche convochera' nei prossimi giorni una riunione regionale degli attivisti e dei portavoce. Lo annunciano, in una nota, i facilitatori regionali pentastellati Mirella Emiliozzi e Giorgio Fede al termine delle elezioni regionali che hanno assegnato al candidato governatore del M5s appena l'8,6% dei consensi, contro il 21,8% del 2015, a cui sono corrisposti solo due seggi nell'Assemblea legislativa contro i cinque scranni di cinque anni fa.

«Il grande lavoro che ha fatto Mercorelli in questi mesi non deve essere sprecato- spiegano Emiliozzi e Fede- per questo nelle Marche il lavoro di tutti non si ferma, ma ricomincia proprio dal territorio, dagli attivisti e dai nostri portavoce nelle istituzioni, a ogni livello. Nei prossimi giorni convocheremo una riunione regionale per disegnare il rinnovamento del Movimento e porteremo i risultati di questo lavoro agli Stati generali. Comunque è necessario riavviare quanto prima la fase di confronto interno interrotta a causa della pandemia e riprogettare la linea politica e istituzionale da tenere fino alla fine di questa legislatura».