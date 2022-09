Incontro con il deputato bielorusso, Lucentini risponde alle polemiche: «Lavoro solo per il bene delle Marche»

«Le sanzioni devono far male a chi le subisce, non a chi le impone. Abbiamo ben presente chi sia l’aggressore e saremo sempre dalla parte della libertà, ma non possono rimetterci le imprese marchigiane. Nel solo primo trimestre di quest’anno il settore calzaturiero ha perso il 35,4% dei suoi profitti a causa del mancato export con la Russia. Questo non è ammissibile. La Lega chiede che l’Europa sani le perdite economiche dovute alle sanzioni per tutelare il Made in Italy e la nostra economia. Lavoro unicamente nell’interesse dei marchigiani e a loro rispondo. Le polemiche le lascio agli altri». Lo dichiara il deputato marchigiano della Lega Mauro Lucentini. Ad accendere la miccia della polemica è stato il post dello stesso Lucentini relativo all'incontro con il parlamentare bielorusso Igor Zavalei.