Disabilità, destinati oltre nove milioni alle Marche: saranno utilizzati per progetti e servizi

ANCONA- «Oltre 9 milioni di euro sono stati destinati alle Marche per progetti e servizi dedicati alla disabilità. Risorse che aiutano le realtà locali a potenziare e migliorare i servizi, attuare progetti di vita per le persone con disabilità e garantire sostegno alle loro famiglie: 1,2 milioni dal Fondo inclusione 2021 per il turismo accessibile; 1,5 milioni per attività ludico sportive, strutture semiresidenziali e sport; 2,5 milioni dal Fondo inclusione 2022-23 per l’autismo; 3,6 milioni dal Fondo assistenti alla comunicazione; 647mila euro dal Fondo caregiver. Un passo avanti grazie all’impegno della Lega e del ministro Erika Stefani, che sarà in visita istituzionale a Macerata il prossimo 25 agosto”.

Lo dichiara il deputato e coordinatore Lega Marche, Riccardo Augusto Marchetti.