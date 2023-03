Lega, al via i congressi provinciali nelle Marche

ANCONA - «Appena conclusi i congressi di sezione nel febbraio scorso abbiamo iniziato a lavorare all’organizzazione dei provinciali - esordisce il Commissario della Lega Marche, Riccardo Augusto Marchetti - grazie alla collaborazione di tutti in pochi giorni avevamo già le date per ogni provincia. I congressi, oltre ad essere la più alta forma di democrazia, sono un momento fondamentale per il nostro movimento - sottolinea - i militanti sono l’anima della Lega e, dopo gli anni difficili della pandemia, che ha bloccato anche la macchina congressuale, è una grande emozione che siano di nuovo loro ad eleggere i propri rappresentanti sul territorio. Sono fiero di come si sono svolti i congressi di sezione - prosegue Marchetti - e sono certo che anche i Congressi Provinciali saranno uno spazio di confronto e dialogo prezioso per la crescita del nostro movimento. Partiremo con il Congresso Provinciale di Fermo sabato 11 marzo, il 18 sarà la volta di Ascoli Piceno, il giorno successivo toccherà ad Ancona, Macerata il 25 marzo e chiuderemo con Pesaro-Urbino il 1º aprile. In tutte le province c’è grande entusiasmo e la consapevolezza di essere una vera squadra - conclude Marchetti - insieme abbiamo raggiunto obiettivi storici ed è per me un onore guidare le Marche in tutte le tappe che le porteranno al Congresso Regionale».