La Lega si rioriganizza: cambio ai vertici di Ancona, Fabriano e Maiolati Spontini

ANCONA- La Lega provincia di Ancona continua nell’opera di riorganizzazione alla luce di un rinnovato e implementato impegno sull’intero territorio provinciale. Lo riferisce il segretario provinciale Elena Campagnolo, assessore a Senigallia, comunicando i nuovi assetti delle sezioni del capoluogo, di Fabriano e di Maiolati Spontini condivisi con la segreteria regionale guidata dall’on. Giorgia Latini. «È innegabile che la storica vittoria del centrodestra ad Ancona abbia segnato un punto di svolta anche nell’azione politica di territorio della Lega, entrata a far parte della giunta con l’assessore Antonella Andreoli, attuale segretario comunale – spiega Campagnolo-. Impossibile per lei affrontare il lavoro in senso propulsivo visti gli impegni istituzionali sopraggiunti. Ringrazio personalmente Antonella per il lavoro svolto in questi anni e che ora proseguiremo, dietro la mia stessa guida, fino a nuovo congresso cittadino anche con l’apporto di nuova linfa, ovvero di nuovi iscritti che hanno deciso di sposare il progetto Lega. L’intensificarsi degli impegni lavorativi costringe anche Fabio Bernacconi a rinunciare al suo incarico per il quale ci affidiamo all’esperienza e alla passione di Luigi Argalia che subentra quale commissario – continua la segretaria della Lega-. Con Luigi, anche nella recente fase congressuale, abbiamo convenuto di portare avanti una intensa progettualità per la quale ricoprirà anche la responsabilità di aree tematiche nell’ambito del direttivo provinciale. Con analoghe intenzioni ci poniamo nei confronti del progetto Lega per la Vallesina a partire da Maiolati Spontini dove al segretario comunale Alessandro Amadio subentra, quale commissario, Giovanni Mezzopera».