Giuseppe Conte a Jesi: l'arrivo tra applausi e qualche protesta

JESI - E' arrivato oggi pomeriggio nella cittadina l'ex Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.

L'ex premier è in città per sostenere la lista elettorale "Jesi Respira" di Europa Verde e Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno con il candidato sindaco Lorenzo Fiordelmondo. Circa trecento le persone pronte ad accogliere Conte. Tra i tanti applausi anche qualche voce di protesta di un esiguo numero di persone. L'appuntamento è al caffé Hemingway per «chiacchierare e confrontarsi».