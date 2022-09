Italexit, parte il tour dei candidati in giro per le Marche

Inizia domani, 9 settembre, dalla provincia di Macerata il tour organizzato da Italexit con Paragone – Marche che toccherà tutte le province della Regione. Si parte da Macerata, piazzale Vittime del Terrorismo con la giornalista Raffaella Regoli. Appuntamento alle 18. Il tourmarche di Italexit durerà 10 giorni con l’arrivo previsto il 18 settembre a Jesi.

«Siamo orgogliosi di avere la Giornalista Raffella Regoli proprio nella giornata in cui inizia il nostro tour di tutte le Marche. Siamo nati in mezzo alla gente e faremo campagna elettorale in mezzo alla gente. Toccheremo tutte le zone della Regione, anche quelle dimenticate dai soliti partiti, ormai pressoché esterni ed estranei ai territori. Andremo sia nei grandi centri sulla costa, sia nelle aree più interne, dove i disagi della cattiva gestione politica dei problemi sono ancora più sentiti. Dalle zone del terremoto del 2016, all’entroterra colpito dalla chiusura dei piccoli ospedali, dai grandi centri dove sta per abbattersi la sciagura della direttiva Bolkestein fino alle aree colpite da problemi ambientali o da grandi crisi aziendali» questo il commento di Massimo Gianangeli, coordinatore regionale e candidato capolista alla Camera per Italexit.

Il tour prevede soste in oltre 90 comuni durante il tragitto ed un evento di piazza ciascuna giornata presso le località di arrivo delle tappe. Si partirà ogni giorno alle 10 per arrivare nella piazza dell’evento di fine tappa alle 18. Durante il tragitto, candidati e militanti del partito incontreranno le persone per ascoltare le problematiche che affrontano quotidianamente e per raccontare il progetto di Italexit, le nostre lotte a difesa delle libertà e dei diritti. Qui il link con tutte le tappe del tour.