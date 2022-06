Incendi boschivi, 80mila euro in più per i vigili del fuoco

ANCONA – La Lega al fianco dei Vigili del fuoco per implementare sinergia e coordinamento tra regione Marche ed il Corpo Nazionale mediante la stipula di apposite convenzioni. Approvata in consiglio regionale la variazione di bilancio che stanzia 80mila euro aggiuntivi per ampliare copertura e servizi della convenzione AIB. Si passa dunque dalle parole ai fatti dopo la mozione presentata in aprile a prima firma del consigliere Andrea Maria Antonini con cui si impegnava la giunta regionale ad ampliare la copertura sui dispositivi di antincendio boschivi prolungandone, inoltre, la validità a 3 anni rispetto all’attuale scadenza annuale.

«I Vigili del Fuoco devono poter lavorare in tranquillità e con le giuste garanzie perché sono la prima linea nelle emergenze, ma rappresentano una risorsa impareggiabile per la prevenzione - spiegano all’unisono Antonini e i colleghi Marinelli, Bilò, Biondi, Cancellieri, Marinangeli, Menghi e Serfilippi – Svolgono un lavoro straordinario, indispensabile per tutelare sia dal punto di vista naturalistico che turistico il territorio dell’entroterra, ed era giusto che questo loro ruolo fosse adeguatamente riconosciuto».