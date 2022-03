Dibattito sull'hub di Amazon: «Un teatrino impietoso»

JESI - «Il dibattito altalenante cui si è assistito sull’ipotesi Amazon a Jesi è stato un teatrino veramente impietoso». Lo dichiara in una nota Donatella Agostinelli, senatrice del Movimento 5 Stelle. «L’inizio delle interlocuzioni tra l’Interporto Marche Spa e la società immobiliare statunitense Scannell Properties, aveva portato con sé in una ventata di buoni propositi la prospettiva di un impulso importante per lo sviluppo del territorio e della città di Jesi; una possibilità per ridare slancio ad una realtà in totale stallo quale è l’Interporto. Oggi – sottolinea la senatrice del Movimento 5 Stelle – tutte le certezze vengono spazzate via da uno stallo che imperversa sulla trattativa e che mette a repentaglio il compimento di un’opera strategica anche per il suo controvalore in termini di occupazione, con buona pace della giunta Acquaroli che si difende dietro la burocrazia».

«La politica seria è fatta di decisioni per il bene futuro dei cittadini e di coerenza. Solo in questo modo l’operato politico può essere efficace in un orizzonte di lungo periodo, lasciando indietro gli spot elettorali e i balletti mediatici senza risultati tangibili. A questo proposito – conclude la senatrice Agostinelli – mi auguro almeno che le trattative siano state condotte in modo serio e che siano state compiute le dovute valutazioni per la realizzazione di un’infrastruttura logistica necessaria da un lato e fortemente impattante per il territorio marchigiano».