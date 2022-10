Parco del Cardeto, l'attacco di Rubini al sindaco: «Dalla Mancinelli soltanto chiacchiere»

ANCONA - «Leggo che la sindaca, in merito al vergognoso degrado del Parco del Cardeto, afferma che ora ci pensa lei. Probabilmente però “la migliore del mondo” dimentica alcune cose». Esordisce così il candidato sindaco per Altra Idea di Città Francesco Rubini, riguardo la proposta del presidente del Parco del Conero Silvetti di coinvolgere il parco stesso per il rilancio del Cardeto.

«La Mancinelli - continua Rubini - si dimentica che governa ininterrottamente da 9 anni senza aver mai fatto nulla per il Cardeto abbandonando l’area al deterioramento più totale, ha tentato di svendere e privatizzare i pezzi pregiati del Cardeto al miglior offerente compreso il vecchio faro dove voleva realizzare un ristorante di lusso, progetti falliti solo grazie alla mobilitazione popolare e all’impegno del comitato Cardeto Libero, la sua giunta non è stata neanche in grado di far vivere e proseguire l’esperienza del FARgO - Arte, Movimento e Ozio né tanto meno di proporre altri e diversi progetti di aggregazione e divertimento nell’area ed infine dal punto di vista turistico e della promozione territoriale il Cardeto non è mai stato al centro di alcun progetto degno di questo nome».

«Insomma - conclude - ancora una volta dietro l’arroganza della Mancinelli pare esserci molta poca roba. Siamo alle solite: la politica come guerra personale, con buona pace del bene comune».