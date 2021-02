Ciccioli sulla famiglia, anche Forza Italia attacca: «La sua una visione anacronistica»

«Forza Italia è da sempre favorevole a tutte le iniziative politiche, sociali ed economiche che sono indirizzate al sostegno delle famiglie. In questo contesto siamo sostanzialmente critici sulle dichiarazioni rilasciate del Consigliere Regionale Carlo Ciccioli, così come appaiono dalla stampa, in quanto riteniamo che i ruoli dei genitori sono paritari nello sviluppo Psico-fisico dei figli». Così in un comunicato congiunto Teresa Stefania Dai Prà, commissario comunale Forza Italia Ancona e Clemente Rossi, vice coordinatore provinciale di Forza Italia.

«Pensare alla donna-madre come colei che ha il solo compito di accudire la prole è una visione anacronistica, svilente nel ruolo centrale che in realtà svolge giornalmente nel contesto lavorativo, sociale e famigliare. Il sostegno ai nuclei familiari deve essere ampliato senza vincoli alcuni a tutti i legami affettivi di coppia soprattutto in presenza di figli. Continuare a seguire una strada politica che limita la libertà di scelta delle donne e delle coppie di fatto, rischia inutilmente di mettere in discussione traguardi ottenuti dalla società. Riteniamo pertanto che la proposta di legge i cui firmatari sono Ausili e Ciccioli, debba tenere ben presente i diritti ottenuti in questi anni da contesti familiari diversi da quello matrimoniale. Ogni ambito sociale dove sono presenti forti sentimenti di rispetto, fiducia e condivisione è famiglia e come tale deve avere gli stessi identici diritti e doveri delle famiglie tradizionali fondate sul matrimonio. Siamo certi che i rappresentanti regionali di FDI sapranno cogliere i nostri suggerimenti e dimostrare unione di visione politica anche facendo un passo indietro in merito alle esternazioni di questi giorni».