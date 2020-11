Nomine, Battistoni (Fi): «Pasqui nuovo responsabile regionale degli enti locali»

MARCHE - «Questa mattina ho provveduto alla nomina del consigliere regionale Gianluca Pasqui a responsabile degli enti locali di Forza Italia Marche. Gianluca ha dimostrato di essere un riferimento importante per il suo territorio, lavorando con equilibrio e competenza quando era sindaco di Camerino e dimostrando, anche in questi primi mesi di consiliatura regionale, grande impegno e dedizione nel ricoprire il ruolo di vicepresidente del Consiglio delle Marche». Così in una nota il senatore Francesco Battistoni, commissario di Forza Italia nelle Marche.

«Forza Italia ha la necessità di proseguire sulla strada dell'inclusione, lavorando per un partito moderato e proiettato al futuro; un movimento aperto ai civici e dialogante con la nostra base di amministratori locali. Nelle Marche, Forza Italia ha una classe dirigente molto valida, preparata e con la grande ambizione di portare risultati per il territorio. Sono convinto che Gianluca sarà un ottimo dirigente di partito e saprà valorizzare al meglio le tante esperienze amministrative negli enti locali marchigiani».