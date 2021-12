Autorità portuale, Dai Pra': «Garofalo darà il giusto lustro, attendiamo l'incontro»

«Salutiamo finalmente il nuovo presidente dell’autorità portuale. Un doveroso ringraziamento al commissario Pettorino per il lavoro svolto in una fase estremamente difficile. Siamo fiduciosi che il neo presidente Garofalo saprà dare il giusto lustro al nostro Porto e ridare fiducia, dignità ai tanti operatori, lavoratori e alle tante imprese che da tempo auspicano una gestione autorevole e trasparente». Sono le parole di Teresa Stefania Dai Prà, commisario comunale e vice commisario provinciale di Forza Italia e Luca Mariotti vice commissario comunale.

Prosegue la nota: «Speriamo che il Presidente Garofalo venga insediato in tempi rapidi e auspichiamo un incontro per iniziare una collaborazione feconda, certi che anche il presidente Acquaroli concorderà sull'esigenza di coinvolgere tutti i rappresentanti delle forze politiche del territorio. Come Forza Italia, riteniamo intollerabile ogni invasione di campo e ingiustificata appropriazione, come quelle lette di recente, che hanno lo scopo di screditare l'operato e le scelte della giunta Regionale che ha saputo dialogare con il Governo, forze politiche diverse e anche la Regione Abruzzo. Auguriamo pertanto un buon e proficuo lavoro al nuovo Presidente dell'autorità portuale e un futuro prosperoso per la nostra città e l'intera Regione Marche».