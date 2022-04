Filippo Crivellini (Lega) eletto in Anci giovani

Filippo Crivellini, consigliere comunale della Lega Senigallia è tra i componenti del nuovo direttivo Anci Giovani con grande soddifazione del neo segretario comunale Andrea Carletti e di tutta la Lega provinciale. «Un’elezione che ci riempie di orgoglio, non solo per il prestigio dell’incarico, ma perché la Lega raccoglie i frutti di un intenso lavoro di qualificazione dirigenziale fondamentale per il nostro territorio - dichiara Carletti - Filippo proviene da quella fucina di giovani che è un vero e proprio plus della Lega nel panorama della politica giovanile senigalliese».

«Il nostro partito sta investendo sul futuro - aggiunge l’Assessore in quota Lega di Senigallia Elena Campagnolo - Dare la possibilità a dei giovani di “costruire” qualcosa è indispensabile e importantissimo per partiti, movimenti e per la stessa democrazia». L’elezione di Crivellini per l’assessore leghista ai lavori Pubblici Nicola Regine «è una vera e propria pietra d’angolo per costruire il ricambio generazionale. “Sono doppiamente contento del nuovo ruolo di Filippo: avrà modo di scambiare esperienze potenziando visione ed approccio agli aspetti amministrativi della politica e di portare in dote sia al gruppo consiliare che al partito la linfa indispensabile per far crescere, con i giovani, il futuro della nostra comunità».