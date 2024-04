Cantieri di stadio e scuole ancora in alto mare, Baldassini: «Opere che non vedono la luce, costi lievitati»

FALCONARA - Il capogruppo di minoranza, Baldassini, non ha risparmiato l'ironia sul tema dei ritardi nella realizzazione delle opere pubbliche a Falconara. Paragonando la situazione alla leggenda della tela di Penelope, che veniva tessuta di giorno e disfatta di notte, Baldassini ha sollevato alcuni interrogativi sulla tempistica e la gestione delle opere pubbliche nell'area.

Dopo il ritardo di oltre un anno nella copertura della piscina comunale, Baldassini ha sottolineato che altre opere sono ancora in fase di completamento, nonostante i termini per la consegna dei lavori siano scaduti: "Il ritardo sui lavori incide sicuramente anche sul costo finale. Nonostante tutto il sindaco ha deciso di raddoppiare l’incentivo per i risultati raggiunti ai dirigenti interessati passato dal 15 al 30% del loro stipendio annuo»

Dagli interventi sulle scuole Leonardo Da Vinci a Castelferretti, che avrebbero dovuto essere pronte per l'anno scolastico 2023/24 ma ancora ospitano gli studenti nell'oratorio parrocchiale, alla tribuna dello stadio Roccheggiani e al "Civic Center" (ex scuole C.Lorenzini a Villanova), Baldassini ha elencato una serie di progetti ancora in sospeso o incompleti, con costi lievitati e ritardi prolungati.

«Lo slittamento della consegna delle nuove scuole Da Vinci a Castelferretti, metterà a rischio l’inizio dei lavori previsti per il plesso Montessori per un valore di circa 1,5 milioni? In caso che la scuola non verrà consegnata in tempo e i locali della parrocchia non si libereranno, dove andranno gli studenti delle Montessori?»