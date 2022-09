Fratelli d'Italia, gazebo informativo sul programma: «Gli altri parlino del "sesso degli angeli"»

FABRIANO - Si è svolto oggi, dalle 10.30 alle 13.00, il primo di una serie di appuntamenti organizzati da Fratelli d’Italia Fabriano in vista dell’imminente appuntamento elettorale per le elezioni politiche del 25 Settembre. Sostenitori, militanti, componenti “storici” del circolo fabrianese del partito, insieme alla coordinatrice di zona Silvia Marchesini, si sono dati appuntamento stamattina in corso della Repubblica, all’angolo con Piazza Garibaldi, per allestire una postazione in cui distribuire un opuscolo informativo dove vengono illustrati i punti del programma che Giorgia Meloni propone agli elettori.

«Quello dei banchetti informativi” sottolinea Silvia Marchesini, portavoce di FDI Fabriano, è un appuntamento importante e piacevole perché, oltre ad informare sul programma politico, ci dà la possibilità di incontrare e ascoltare le persone riguardo le problematiche reali che condividiamo con loro. Abbiamo scelto il Corso cittadino e il sabato, giorno in cui si svolge il tradizionale mercato settimanale, proprio per stare, ancora di più, in mezzo alla gente che deve, quotidianamente e con fatica, far quadrare il bilancio familiare tra rincari e timori per il futuro. Fratelli d’Italia, prosegue la Coordinatrice fabrianese, non ha paura di confrontarsi in piazza ,con le persone e sui problemi reali che affliggono gli italiani. Riteniamo infatti che il modo migliore per ascoltare le istanze di chi contribuisce a tenere in piedi il Paese attraverso il lavoro e i sacrifici quotidiani, sia quello dell’incontro e del confronto su tematiche reali e ci fa veramente piacere aver riscontrato una grande partecipazione e interesse alla nostra iniziativa di oggi. Lasciamo ad altri convegni elitari e eventi a numero chiuso in cui si discute spesso del “sesso degli angeli”. Del resto, conclude Silvia Marchesini, comprendiamo la difficoltà e forse l’imbarazzo degli esponenti del PD locale, ad andare tra la gente per parlare di IUS SOLI o di altre tematiche completamente slegate dalla realtà. Sabato prossimo quindi saremo di nuovo in piazza per incontrare i fabrianesi e confrontarci con loro, invitandoli fin da ora a venirci a trovare presso il nostro punto informativo».