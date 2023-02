Spiraglio per la nuova vita dell' ex Mutilatini, Simonella apre all'ostello. Rubini: «Bene, ma prima osteggiava»

ANCONA «Leggo dalla stampa che Ida Simonella, assessore uscente e candidata a Sindaco del centrosinistra, proporrebbe la realizzazione presso lo stabile degli ex Mutilatini a Portonovo di un un’ostello o di un bike hotel. Molto bene, del resto siamo in molti, assieme al comitato Portonovo PER TUTTI, a chiedere da una decina di anni che quello stabile possa diventare una struttura al servizio del turismo ambientale, delle scuole e della collettività, senza alcun scopo speculativo e privatistico». E' il commento di Francesco Rubini, candidato sindaco per Altra Idea di Città. «È bene però ricordare che Simonella e co. quel bene nel 2013 volevano venderlo ed è solo grazie alla mobilitazione del comitato, delle associazione e di forze politiche come Altra Idea di Città se in quell’area non sorge già un altro hotel di lusso e/o un ristorante- continua Rubini- è altrettanto utile ricordare che un progetto per la realizzazione di un centro ambientale + ostello nello stabile esiste da molti anni grazie al lavoro del comitato, ma che tale progetto è sempre stato osteggiato (e sbeffeggiato) dalla Mancinelli e dai suoi sostenitori, tra cui la rediviva Simonella. Comunque, qualora questi ultimi si fossero davvero convinti della bontà delle nostre istante e proposte, ben venga. Ora è necessario vedere il progetto e capire fino in fondo quali sono le reali intenzioni. Noi ci siamo».