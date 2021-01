Elisoccorso h24, Bilò (Lega): «Essenziale riprendere il servizio»

ANCONA – La Lega ritiene essenziale ripristinare ed implementare il servizio di assistenza H24 con elisoccorso. Lo conferma il vicepresidente del gruppo consiliare Lega in Regione Mirko Bilò, primo firmatario di un’interrogazione a tema per ribadire l’urgenza dell’intervento.

«L’elisoccorso non è solo un sofisticato taxi sanitario a cui ricorrere in casi estremi, ma un vero e proprio presidio medico e, come tale, va salvaguardato e sviluppato nell’ottica della sanità di prossimità – spiega Bilò - È il modo più rapido e funzionale per l’accesso all’assistenza sanitaria di secondo livello di cui non dispongono, in particolare, le aree logisticamente più disagiate della regione. A fronte di una chiara volontà politica, la Regione dispone di indubbie professionalità di settore contrattualizzate nonché di un numero crescente di elisuperfici. Ci sono dunque le condizioni necessarie perché i dirigenti tecnici della sanità non indugino oltre nel ripristinare il servizio a partire dall’elisuperficie annessa all’ospedale di Torrette, centro nevralgico per il trattamento delle emergenze».