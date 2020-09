Elezioni regionali Marche, bordata della Mancinelli che boccia Mangialardi

“I risultati ci stanno dicendo che il centrosinistra vince dove concorrono almeno due dei tre seguenti fattori essenziali: un governo regionale percepito come efficiente e vicino alle persone, un radicamento politico e sociale nel territorio ancora forte, un candidato presidente dalla personalità forte e riconosciuta e perciò capace di attrarre consensi rilevanti anche fuori del tradizionale perimetro del centro sinistra. Nelle Marche non c'era nessuno di questi 3 ingredienti e abbiamo perso”.

Bordata del sindaco di Ancona Valeria Mancinelli che, su Facebook ,commenta così la vittoria del Centrodestra alle elezioni regionali delle Marche. E continua: “Ma anche il complessivo dato nazionale, pur moderatamente positivo, non cancella anzi l'esigenza urgente di una radicale rigenerazione dell'intero campo progressista, per rimettersi in sintonia co i bisogni e le domande del Paese reale”.