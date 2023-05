Stefania Signorini sindaco, chi sono gli eletti in Consiglio comunale

FALCONARA- Con la vittoria al primo turno di Stefania Signorini con il 51,53% dei voti, la nuova composizione del Consiglio comunale è presto fatta. Dieci gli scranni della maggioranza che andranno alla coalizione della sindaca: 4 a Falconara in Movimento, quindi Luca Cappanera, Romolo Cipolletti, Valentina Barchiesi e Vincenza de Luca; 3 a Uniti per Falconara, Goffredo Brandoni, Clemente Rossi e Giorgia Fiorentini; 2 a Direzione Domani, Matteo Maculan e Ilenia Orologio; 1 a Falconara 2028, Stefano Veronese. Sei invece i consiglieri che siederanno sui banchi della minoranza. Cinque vanno alla coalizione guidata da Annavittoria Banzi, nello specifico 4 al Pd, Annavittoria Banzi, Laura Luciani, Loredana Pettinelli e Francesco Mancinelli; 1 a Cittadini in Comune, quindi a Laura Polita. L’ultimo scranno è per Marco Baldassini, che si era candidato a sindaco con le liste Ancona Falconara, Vola Falconara e Riformisti. Con il 4,75% delle preferenze la candidata di Falconara Libertas, Anna Grasso, non è invece riuscita ad entrare in Consiglio.

I candidati consiglieri più votati sono: Laura Luciani del Pd con 366 preferenze, Goffredo Brandoni di Uniti per Falconara con 262, Laura Polita di Cittadini in Comune con 249, Matteo Maculan di Direzione Domani con 213 e Luca Cappanera di Falconara in Movimento con 182 voti.