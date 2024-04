Elezioni europee: come e dove possono votare gli studenti fuori sede

ANCONA- Alle elezioni del Parlamento europeo dell’8 e il 9 giugno, in base alla legge del 25 marzo 2024, possono votare anche gli elettori che, per motivi di studio, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune di iscrizione elettorale. I votanti devono trovarsi fuori sede per un periodo di almeno 3 mesi nel quale ricade la data delle elezioni. Sono previste due modalità:

– se il comune di temporaneo domicilio è ubicato nella medesima circoscrizione elettorale del comune di residenza (il Comune di Ancona fa parte della III° Circoscrizione – Italia centrale, che comprende le regioni Lazio, Umbria, Marche e Toscana) gli studenti fuori sede votano nelle sezioni ordinarie del comune di temporaneo domicilio. In tal caso, il comune di temporaneo domicilio fornirà alla sezione elettorale un elenco degli studenti fuori sede ammessi a votare nella sezione medesima. Inoltre, i nominativi degli studenti che si presentano nel seggio per votare sono aggiunti in calce alla lista sezionale e annotati nel verbale in apposito paragrafo;

– se il comune di temporaneo domicilio è ubicato in una circoscrizione elettorale diversa da quella a cui appartiene il comune di residenza, gli studenti fuori sede votano presso sezioni speciali istituite nel comune capoluogo della regione alla quale appartiene il comune di temporaneo domicilio. In questa ipotesi, il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione elettorale di appartenenza, e cioè per le liste e i candidati della circoscrizione elettorale nella quale è ubicato il comune di residenza.

Presentazione dell'istanza di ammissione al voto "fuori sede"

Per poter esercitare il voto “fuori sede”, gli interessati devono presentare, al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, apposita domanda (modello al link: https://www.comuneancona.it/wp-content/uploads/2024/04/circ-dait-027-servelet-05-04-2024-all1-1.pdf) con l’indicazione dell’indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, di un recapito di posta elettronica. Alla domanda occorre inoltre allegare: copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; copia della tessera elettorale personale; copia della certificazione o di altra documentazione attestante l’iscrizione presso un’istituzione scolastica, universitaria o formativa. Quanto alle modalità e ai tempi di presentazione, la domanda deve essere inoltrata personalmente dall’interessato, mediante l’utilizzo di strumenti telematici o tramite persona delegata non oltre domenica 5 maggio 2024 (35° giorno antecedente la data della consultazione). La domanda di ammissione al voto fuori sede può essere revocata con le medesime modalità entro il 25° giorno antecedente la data della consultazione, e cioè mercoledì 15 maggio 2024. Dopo aver ricevuto la domanda e comunque non oltre lunedì 20 maggio 2024 (20° giorno antecedente la data della consultazione), il comune di residenza verifica il possesso del diritto di elettorato attivo da parte del richiedente, dandone comunicazione: al comune di temporaneo domicilio per gli elettori fuori sede temporaneamente domiciliati nella medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune di residenza; al comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio per gli elettori fuori sede temporaneamente domiciliati in una circoscrizione elettorale diversa da quella di appartenenza.

Al fine di evitare duplicazioni di voto, l’ufficiale elettorale del comune di residenza provvede ad annotare nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto lo studente fuori sede che quest’ultimo eserciterà il voto per le consultazioni europee in altro comune. Entro mercoledì 22 maggio (18° giorno antecedente la data della consultazione) gli Enti dovranno comunicare alla Prefettura il numero degli elettori studenti iscritti nelle proprie liste elettorali che hanno chiesto di votare fuori sede, divisi per circoscrizioni elettorali di temporaneo domicilio. Entro il 5° giorno antecedente la data della consultazione, e cioè martedì 4 giugno 2024, il comune destinatario della comunicazione sopra citata (comune di temporaneo domicilio, ovvero comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio) rilascia all’elettore fuori sede un’attestazione di ammissione al voto con l’indicazione del numero e dell’indirizzo della sezione presso cui votare. L’attestazione può essere rilasciata anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici e l’interessato dovrà esibirla al seggio per poter essere ammesso a votare, unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale.

Modalità di presentazione

La documentazione può essere presentata, entro e non oltre il 5 Maggio 2024, con una delle seguenti modalità:

– consegna, a mano, anche da parte di terzi incaricati, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Ancona, Largo XXIV Maggio 1, Ancona (orario: lunedì, mercoledì e venerdì ore 9-13; martedì e giovedì ore 9-13 / 15-17)

– tramite fax, al numero 071.2222109 (Ufficio Protocollo)

– tramite e-mail, all’indirizzo: elezioni@comune.ancona.it

– tramite PEC (posta elettronica certificata), all’indirizzo: servizidemografici@pec.comuneancona.it

É possibile rivolgersi presso l'Ufficio Elettorale, Via Frediani n. 3 – Sede Municipale Telefono: 071-2222279

Orari: lunedì, mercoledì e venerdì ore 9,00 -12,30

martedì e giovedì anche il pomeriggio ore 15,00 - 17,00

Indirizzo pec: servizidemografici@pec.comuneancona.it