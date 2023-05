Chiaravalle, Morro d'Alba, Ostra Vetere e Maiolati Spontini: chi sono i nuovi sindaci

Cristina Amicucci è il nuovo sindaco di Chiaravalle. Sostenuta dalla lista di centrosinistra Chiaravalle Domani, il vicesindaco uscente ha ottenuto 2.615 voti, pari al 40,60% delle preferenze. Roberto Sabbatini di Insieme per Chiaravalle (centrosinistra) ha ottenuto 1.982 voti, il 30,77%; Gianluca Fenucci del centrodestra, appoggiato da Pronti per Chiaravalle (composta da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia), ha raggiunto il 23,13% delle preferenze, 1.490 voti. Infine, Maria Letizia Ruello (sinistra), sostenuta dalla lista Città in Comune (composta da Dipende da noi e Movimento 5 Stelle) si è fermata al 5,50%, ovvero 354 voti. Su 11.957 elettori hanno votato in 6.578 (55,01%). Le schede nulle sono state 81, quelle bianche 55, le schede contestate 1.

Tiziano Consoli è stato riconfermato sindaco di Maiolati Spontini. Sostenuto da Insieme per i Cittadini, ha ottenuto il 66,6% delle preferenze, 1.923 voti. Leonardo Guerro, appoggiato da Unione Progressista (Pd, M5S e Alleanza Verdi Sinistra), ha raggiunto il 33,34%, pari a 962 voti. Su 5.319 elettori hanno votato 2.999 persone (56,38%). Ci sono state 79 schede nulle e 35 schede bianche. Enrico Ciamboli è stato riconfermato sindaco di Morro d’Alba. Appoggiato da Morro d’Alba Comune ha ottenuto il 56,43% delle preferenze, ovvero 562 voti. Gaspare Damico, sostenuto da Morro d’Alba Insieme ha invece raggiunto il 43,57%, 434 voti. Su 1.583 elettori, hanno votato 1.023 cittadini (64,62%). Ci sono state 19 schede nulle e 8 schede bianche. Il nuovo sindaco di Ostra Vetere è Massimo Corinaldesi che, appoggiato dalla lista Impegno Comune orientata al centrodestra, ha ottenuto 1.029 voti, il 54,91% delle preferenze. Ha battuto l’ex sindaco Nicola Brunetti, sostenuto dalla lista di centrosinistra Passione Civica, che si è fermato al 45,09% delle preferenze, pari a 845 voti. Su 2.934 elettori, hanno votato in 1.913 (65,20%). 21 le schede nulle, 18 le schede bianche.