Elezioni Ancona, si va verso il ballottaggio Silvetti-Simonella

ANCONA- Dopo lo spoglio delle prime sezioni, il centrodestra sembrava essere in gran vantaggio. Daniele Silvetti è arrivato in un baleno al 55% delle preferenze, lasciando l’avversaria del centrosinistra, Ida Simonella, con poco più del 30% dei voti. Scrutinati i seggi dell’Ospedale regionale e delle frazioni c’era un grande entusiasmo nell’entourage di Silvetti, seppur restando con i piedi per terra. «Con i risultati parziali le docce fredde sono in un attimo. L’analisi della tendenza è buona. Ci sono due tipi di sezioni: quelle dove doppiamo la candidata sindaco del centrosinistra, quindi stravincita, e sezioni dove c’è un margine non così significativo- commenta Carlo Ciccioli, capogruppo Fratelli d’Italia in Consiglio regionale-. La tendenza è grande successo per la candidatura di Silvetti, che è passata in città, ed è andato molto oltre l’elettorato tradizionale delle liste politiche che lo sostenevano. Le civiche hanno implementato i voti in maniera significativa. L’altro aspetto è il candidato: Silvetti è passato come una persona che appartiene alla città, la Simonella è passata più come persona espressione di un ceto politico. Andiamo molto bene ma non so come finirà». Entusiasmo frenato poco dopo perché ormai appare evidente che si andrà al ballottaggio. La Simonella con il 41,11% dei voti sta alle calcagna di Silvetti, ora al 45.75% delle preferenze.