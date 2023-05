Elezioni: chi sono i candidati che entreranno in Consiglio comunale

ANCONA- Chi vincerà Daniele Silvetti del centrodestra o Ida Simonella del centrosinistra? Chi si siederà sui banchi del Consiglio comunale? Abbiamo provato ad ipotizzare i due possibili scenari, in caso di vittoria dell’uno o dell’altro candidato, senza apparentamenti al ballottaggio. In ogni caso, Movimento 5 Stelle, Europa Verde e Ripartiamo dai Giovani sono fuori dal consiglio comunale, mentre Francesco Rubini di Altra Idea di Città occuperà uno dei 12 posti della minoranza. Se vincesse Silvetti, il centrodestra si siederà sui 20 scranni della maggioranza. Nove posti per i consiglieri di Fratelli d’Italia: Giovanni Zinni, Francesco Bastianelli, Angelo Eliantonio, Maria Grazia De Angelis, Orlanda Latini, Patrizia Serangeli, Angelica Lupacchini, Francesco Novelli, Jacopo Toccaceli. Sei scranni per Ancona Protagonista: Arnaldo Ippoliti, Simone Pizzi, Manuela Caucci, Silvia Fattorini, Luca Marcosignori e Teodoro Buontempo. Due consiglieri per Forza Italia: Vincenzo Rossi e Andrea Ciccarelli. Per la Lega entrerà solo Antonella Andreoli, per Rinasci Ancona Massimo Parri e Annalisa Pini per Civitas Civici. Sui banchi della minoranza siederanno insieme a Ida Simonella, sei consiglieri del Pd: Susanna Dini, Stefano Foresi, Andrea Vecchi, Mirella Giangiacomi, Giacomo Petrelli e Federica Fiordelmondo. Due scranni per Ancona Futura, quindi a Massimo Mandarano e a Diego Urbisaglia. Un posto per Carlo Pesaresi di Ancona Diamoci del Noi e un posto per Tommaso Fagioli dei Riformisti.

n caso di vittoria al ballottaggio di Ida Simonella la composizione del Consiglio cambia. I venti posti della maggioranza andranno 12 al Pd: Susanna Dini, Stefano Foresi, Andrea Vecchi, Mirella Giangiacomi, Giacomo Petrelli e Federica Fiordelmondo, Angelo Tomassetti, Diego Franzoni, Carboni Edoardo, Daniele Sturani e Chiara Censi; 4 ad Ancona Futura: Massimo Mandarano, Diego Urbisaglia, Lucia Trenta e Valeria Bezzeccheri; 2 ad Ancona Diamoci del Noi: Carlo Pesaresi e Luca Bonventi; uno andrà a Tommaso Fagioli dei Riformisti e uno a Marco Gnocchini dei Centristi. Sui banchi dell’opposizione siederanno Daniele Silvetti insieme a 6 consiglieri di Fratelli d’Italia: Giovanni Zinni, Francesco Bastianelli, Angelo Eliantonio, Maria Grazia De Angelis e Orlanda Latini; 4 di Ancona Protagonista: Arnaldo Ippoliti, Simone Pizzi, Manuela Caucci e Silvia Fattorini; 1 di Forza Italia, Vincenzo Rossi.