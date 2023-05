A.A.A. cercasi alleanze per il ballottaggio, Simonella: «Buona apertura da parte delle altre forze politiche»

ANCONA- «Ho trovato buona apertura e collaborazione da parte di tutte le forze politiche con le quali ho dialogato in questi giorni. Ci siamo confrontati sui temi». C’è ottimismo da parte della candidata del centrosinistra, Ida Simonella, sulla possibilità di fare alleanze con gli avversari del primo turno in vista del ballottaggio di domenica 28 e lunedì 29 maggio. Anche se Francesco Rubini ha escluso la possibilità di un apparentamento con la coalizione di centrosinistra, i 2.660 voti dell’elettorato di Altra Idea di Città fanno gola. Così come sono utili le 1.580 preferenze del Movimento 5 Stelle, i 948 di Ripartiamo dai Giovani e i 735 di Europa Verde. Voti in più che potrebbero essere decisivi sull’esito del ballottaggio con il candidato del centrodestra, Daniele Silvetti. Riuscire a trovare una quadra sui contenuti sarà quindi fondamentale per portare dalla propria parte gli elettori che al primo turno hanno votato le altre forze politiche. «Stiamo valutando come procedere. Abbiamo riflettuto su alcuni punti e contenuti emersi durante la campagna elettorale- afferma Ida Simonella-. Nei prossimi giorni i candidati sindaco che abbiamo incontrato riferiranno alle loro assemblee le nostre idee riguardo a certi temi. Domani manderemo la nostra proposta ai singoli leader, quindi a stretto giro il quadro sarà definito». Nonostante i 1.664 voti in meno rispetto a Silvetti, Ida Simonella è convinta di portare a casa il risultato. «Ci sono tutte le condizioni per vincere e per vincere bene. Stiamo lavorando per questo. Vogliamo convincere chi si è astenuto a votare per noi, così come chi ha votato per altri al primo turno. Cerchiamo alleanze, ma parliamo con tutti gli elettori».