Rotatoria sulla Direttissima del Conero, convenzione tra Provincia e Comune di Camerano

«E’ un primo passo per la realizzazione della rotatoria finalizzata a snellire il traffico tra Osimo, Camerano e Ancona, una infrastruttura che migliorerà i collegamenti soprattutto tra il nuovo polo ospedaliero INRCA-Ancona Sud e i comuni limitrofi, in un’area ad alta densità industriale e commerciale». Descrive così l’assessore regionale alle infrastrutture, viabilità, lavori pubblici e aree interne, Francesco Baldelli, la firma della convenzione che regola il contributo di 1,3 milioni di euro della Regione Marche alla Provincia di Ancona, in qualità di soggetto sub attuatore. Il contributo è destinato alla realizzazione di una rotatoria tra la strada provinciale 2 “Sirolo-Senigallia” - meglio nota come “Direttissima del Conero” - e la strada comunale “Via Sbrozzola”, che da Osimo scende fino ad incrociare la strada Statale 16 Adriatica e terminare sulla Direttissima.

Il sistema delle rotatorie è stato introdotto in Italia a partire dal 1989 per snellire i collegamenti tra intersezioni tra strade di varia natura, oltre che per ridurre gli incidenti rispetto agli incroci a raso e a quelli regolati da semafori. In zone come quella a sud del capoluogo regionale, la rotatoria è altresì funzionale al più ampio progetto denominato “Viabilità di adduzione al nuovo ospedale INRCA – Ancona Sud”, comprendente una serie di interventi, per un importo pari a 11 milioni di euro, che mirano a velocizzare i collegamenti tra il nuovo polo ospedaliero ed i comuni limitrofi, tra cui appunto Osimo e Camerano. “La nuova rotatoria - sottolinea Baldelli - permetterà di mettere in sicurezza l’attuale intersezione stradale tra la ‘Direttissima del Conero’ e la via della Sbrozzola, oltre a velocizzare il traffico proveniente dalla strada comunale, che ad oggi è costretto a svoltare a destra in direzione sud, lungo la Provinciale, generando un grave disagio per chi vive e opera nell’area di riferimento». L’intervento, infine, prevede anche la realizzazione di un nuovo tratto di viabilità, che va a rettificare l’ultimo tratto della strada comunale della Sbrozzola, compreso tra la nuova rotatoria e il ponte sull’Autostrada A14.