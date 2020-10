Covid, didattica a distanza: in arrivo 115mila euro per le Marche

ANCONA - Per le Marche in arrivo 115mila euro per la didattica a distanza. Lo annuncia in una nota la deputata marchigiana Mirella Emiliozzi (M5s), facilitatore per le Relazioni esterne del Movimento.

«Nel Decreto Ristori sono stati stanziati ulteriori 85 milioni di euro per la didattica digitale integrata- spiega Emiliozzi-. Inoltre sara' possibile concedere alle scuole secondarie di secondo grado ulteriori 3,6 milioni di euro, per garantire la connessione e, quindi, la didattica digitale integrata a studentesse e studenti che ne fossero ancora privi. Per le Marche la dotazione prevista e' di 115.425 euro».