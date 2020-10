Covid-19, riunione tra Acquaroli ed i prefetti marchigiani

Emergenza Coronavirus, convocata per domani ad Ancona una riunione tra i cinque prefetti marchigiani e il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

Il prefetto dorico Antonio D'Acunto, d'intesa con il governatore, ha convocato per domani mattina alle 10.30 un confronto in videoconferenza per esaminare la situazione dell'emergenza sanitaria nelle Marche alla luce dell'ultimo Dpcm del Governo