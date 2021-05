Coprifuoco, Acquaroli: «Non sia politicizzato, serve una boccata d’ossigeno»

«Io mi aspetto che non si politicizzi un concetto che credo faccia parte del buon senso». Sulla questione del coprifuoco, attualmente in vigore fino alle 22, il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, spinge per un possibile allentamento delle restrizioni.

«Siamo verso la stagione estiva e praticamente tra qualche giorno la luce si protrarrà fino alle 21.30/22- dice Acquaroli-. Credo che, in questa fase, seppur nel rispetto dei distanziamenti e delle regole di sicurezza, permettere alle famiglie e ai giovani di poter fare una passeggiata anche negli orari dopo cena, fino alle 23/23.30, credo sia una questione di buon senso. Non significa consentire assembramenti o consentire riaperture sfrenate ma significa dare una boccata d'ossigeno dopo una fase così complicata come quella che abbiamo vissuto». (Agenzia DIRE)