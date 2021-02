Caso Sanna, Fratelli d'Italia: «Solidarietà a lui, preso di mira per un pensiero fuori dal coro»

Sul caso Sanna il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia dice la sua: «Esprimiamo solidarietà nei confronti del presidente del Consiglio comunale Tommaso Sanna, oggetto di un attacco frontale da parte del centrosinistra anconetano e del suo gruppo consiliare Azione per aver espresso un’opinione in dissenso con il pensiero unico dominante». Così il capogruppo Angelo Eliantonio, il consigliere regionale e comunale Marco Ausili e la consigliera comunale Maria Grazia De Angelis.

«Chi non la pensa “democraticamente” come loro deve essere espulso - prosegue la nota - eliminato. Esprimiamo sostegno anche al consigliere di maggioranza dottor Massimo Fazzini, reo di non aver partecipato al voto come lo stesso Sanna. Sul piano politico però siamo costretti a rilevare alcune anomalie che hanno caratterizzato il dibattito nelle ultime settimane rispetto al tema della legge 194. Nessuna manifestazione di piazza infatti è stata invocata nei confronti dei due esponenti della maggioranza Mancinelli che di fatto hanno ribadito pressoché le stesse posizioni di contrarietà all’aborto espresse dall’assessore regionale Giorgia Latini e da alcuni esponenti della maggioranza di centrodestra in Consiglio Regionale. Se il Pd crede davvero e con convinzione alle critiche che ha mosso negli ultimi giorni nei confronti della Giunta Acquaroli, sia coerente e consequenziale; avrà il coraggio di sfiduciare il presidente del Consiglio Sanna? Se così non fosse sarebbe acclarata e confermata la natura meramente strumentale delle roboanti polemiche a cui abbiamo assistito per settimane, finalizzate unicamente a cercare un po’ di visibilità dopo una sonora e storica sconfitta elettorale».