Ciccioli (Fdi): «Dopo il rilancio di porto, aeroporto ed interporto, proseguire con il potenziamento della ferrovia»

ANCONA- «Continuare nel buon lavoro intrapreso dalla Giunta di centrodestra a guida Francesco Acquaroli nel colmare il gap infrastrutturale. E, certamente, dopo i successi conseguiti con Interporto, Porto e Aeroporto, occorre fare in modo che la dorsale ferroviaria Adriatica sia potenziata per un’integrazione ferro-gomma-aria che dia un volano ulteriore all’economia e al turismo. Non solo il raddoppio per il traffico merci, ma anche una strada ferrata che possa essere all’altezza dell’Alta velocità. Dopo il successo del convegno sulla Macroregione che mi ha visto tra i promotori e come ribadito ieri dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dai vicepresidenti Matteo Salvini ed Antonio Tajani, l’ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture nelle Marche è strategico non solo per l’Italia, ma per l’Europa intera, vista la posizione geografica della nostra Regione che ci candida come trait d’union fra l’Occidente e l’Oriente europeo e mondiale». Queste le dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, Carlo Ciccioli rilasciate durante il Convegno “La nuova linea ferroviaria adriatica e l’alta velocità: volano per lo sviluppo economico” organizzato da Confindustria Ancona con la collaborazione della Camera di Commercio delle Marche.