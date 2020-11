Ancona Capitale della Cultura 2022, Altra Idea: «Tanta propaganda ma pochi fatti»

«Diciamocelo chiaramente: Ancona, per la sua storia e cultura millenaria, meriterebbe di essere capitale della cultura perché rappresenterebbe una fondamentale occasione per il rilancio della città dal punto di vista turistico, culturale e artistico. Ma siamo sicuri che vincere il bando in questo momento sia un fatto totalmente positivo?». Non nascondono qualche perplessità Francesco Rubini e Giovanni Belegni, rispettivamente capogruppo in consiglio comunale e referente tavolo della cultura di Altra Idea di Città.

«Innanzitutto - si legge nella nota congiunta - il titolo del dossier presentato per la candidatura non rende onore alla città: "Ancona, la cultura tra l'altro". Ma che titolo è? E' degno di una città che si candida ad essere capitale della cultura? Però, forse, un po' è vero. Si è preferito dare priorità a tante altre cose rispetto alla cultura, ed è una scelta ovviamente politica, legittima, che però ha tutta una serie di ripercussioni negative per la valorizzazione storico-artistica della città. Quindi Ancona, tra le tante cose, ha anche un suo lato culturale, nascosto, dimenticato, trascurato. Poi ci sono le conseguenze di una possibile vittoria del bando. Ancona diventerebbe Capitale della Cultura Italiana 2022, tra poco più di un anno, e la città sarebbe completamente impreparata sia a livello di accoglienza turistica, sia per quanto riguarda la tutela dei beni archeologici, sia per la scarsa valorizzazione degli importanti musei cittadini. Se vince Ancona, si rischia di non poter accogliere tutti i potenziali visitatori che vorrebbero godere della nostra bella città, dove le strutture ricettive sono sempre meno. Si rischia di non fare assolutamente in tempo a sistemare monumenti e beni archeologici attualmente abbandonati a loro stessi e in attesa di seri interventi conservativi. Si rischia di presentare una pinacoteca civica (senza direttore) che, se i lavori di ampliamento degli spazi non partono a breve, sarà un cantiere. Si rischia, inoltre, di far vedere un Porto Antico che, invece di farsi bello per l'occasione, si "arricchisce" di una bella banchina nuova (con tanto di grande nave da crociera) e di ulteriore cemento nell'area di Fincantieri, proprio quello che ci vuole per soffocare definitivamente il meraviglioso Arco di Traiano, che in 1900 anni di storia non ha mai visto tante oscenità. Ecco cosa significa la frase "Ancona, la cultura tra l'altro". Ora capite perché è difficile vedere il bicchiere mezzo pieno? Dallo "speriamo di vincere" al "rischiamo di vincere" il passo è breve. Meglio aspettare e provare a vincere quando si è veramente pronti. Ancona merita di diventare Capitale della Cultura Italiana, ma con progetti seri e a lungo termine. E non dimentichiamocelo: Ancona è una città d'arte, tra l'altro».